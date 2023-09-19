Гарри уже стал выше Лизы: как выглядят десятилетние дети Пугачевой, переехавшие в Израиль

Алла Пугачева в свои 74 года старается следить за внешностью. Она уже больше года живет в Израиле с мужем Максимом Галкиным* и детьми: Лизой и Гарри. Певица не скучает, находясь вдалеке от дома. Она посещает концерты и видится с друзьями. А вот двойняшки стали ходить в новую школу и учить иврит. 18 сентября они отметили свой день рождения.
На этот раз супруги решили устроить посиделки дома. Тем более, что живут они в трехэтажном особняке с бассейном, тропическим садом и прудом с рыбками. Гарри сам подарил шашлык и рыбу. Галкин* заснял его старания у мангала. Мальчик теперь носит модную стрижку с челкой. Его волосы вьются, как у папы. Он даже стал выше своей сестры.
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А потом все собрались в гостиной за столом Лиза красовалась в серебристом платье модного кроя. А прическу она украсила тонким ободком. Дочка Примадонны обладает белокурыми локонами. Дети вместе с друзья отпраздновали 10-летие. Не обошлось без торта со свечками. Поклонники восхитились тем, каким красивыми растут двойняшки.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* с сыном. Фото: соцсети звезды
Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети звезды