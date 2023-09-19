Гарри уже стал выше Лизы: как выглядят десятилетние дети Пугачевой, переехавшие в Израиль

На этот раз супруги решили устроить посиделки дома. Тем более, что живут они в трехэтажном особняке с бассейном, тропическим садом и прудом с рыбками. Гарри сам подарил шашлык и рыбу. Галкин* заснял его старания у мангала. Мальчик теперь носит модную стрижку с челкой. Его волосы вьются, как у папы. Он даже стал выше своей сестры.

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