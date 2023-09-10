«Любая девушка позавидует»: 55-летняя Валерия в купальнике блеснула изящной фигурой в Дубае

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети звезды

Певица на курорте похвасталась точеными формами, распахнув халат.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей и не перестает работать. Вот уже несколько артистка участвует в съемках телевизионных шоу. Каждый раз она впечатляет зрителей своими яркими образами. В 55 лет певица занимается спортом, чтобы быть в форме. Многие удивляются тому, что она давно стала бабушкой. 

Минувшим летом Валерия успела не только поработать, но и устроить отдых. Не раз она проводила время с внучкой Селин. А вот на днях певица оказалась в Дубае. Она не упустила возможности и пошла загорать на пляж. В соцсети артистка выложила кадр, на котором распахнула халат, показав точеную фигуру в леопардовом купальнике. 

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Валерия. Фото: соцсети звезды

«Жизнь полна сюрпризов—на два дня оказались в Дубае. Завтра уже в Москве. До встречи на празднике города!» – написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Валерия. Ее осыпали комплиментами. «Какая красивая», «Шикарная форма! Любая девушка позавидует!», «Какая хорошенькая фигурка!», «Прекрасная», — стали писать подписчики.

 

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