«Любая девушка позавидует»: 55-летняя Валерия в купальнике блеснула изящной фигурой в Дубае

Минувшим летом Валерия успела не только поработать, но и устроить отдых. Не раз она проводила время с внучкой Селин. А вот на днях певица оказалась в Дубае. Она не упустила возможности и пошла загорать на пляж. В соцсети артистка выложила кадр, на котором распахнула халат, показав точеную фигуру в леопардовом купальнике.

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