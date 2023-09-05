Ирина Шейк без юбки щегольнула в Лас-Вегасе: обнажила свои прелести на глазах мужчины

Ирина Шейк уже давно покорила модную индустрию. Она продолжает дефилировать на подиумах и сниматься в фотосессиях. Однако в этом году образы российской красавицы стали более провокационными. Она выбирает прозрачные наряды. Не так давно звезда отметилась в Венеции с Брэдли Купером. А теперь она приехала в Лас-Вегас.
На этот раз Ирина провела время с дизайнером Риккардо Тиши. Она облачилась в рубашку и леопардовые ботфорты. Модель отказалась от юбки. Она принимала провокационные позы. Шейк обнажила свои упругие бедра. Она решила демонстрировать свои длинные ноги.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Шейк. Однако некоторые подписчики подвергли ее критике. «Где та стильная, модная, ухоженная и женственная Ирина времен любви с Роналду?», «Ох, какая», «Не дает никому шанса», «Странные позы», «Вау, как же хороша», «Эти ноги нельзя прятать», «А трусики хоть есть?», «Юбку резко потеряла», — стали писать в Сети.
Ирина Шейк и Риккардо Тиши. Фото: соцсети звезды