Ирина Шейк без юбки щегольнула в Лас-Вегасе: обнажила свои прелести на глазах мужчины

На этот раз Ирина провела время с дизайнером Риккардо Тиши. Она облачилась в рубашку и леопардовые ботфорты. Модель отказалась от юбки. Она принимала провокационные позы. Шейк обнажила свои упругие бедра. Она решила демонстрировать свои длинные ноги.

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