«Не ведитесь!»: Костомаров предупредил, что от его имени работают мошенники

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который не так давно прошел сложную реабилитацию после ампутации ног и кистей рук, предупредил о мошенничестве от его имени.

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Спортсмен рассказал, что в настоящий момент создаются многочисленные фальшивые Telegram-каналы, якобы работающие он него. На них мошенники собирают деньги с доверчивых граждан, якобы на лечение фигуриста.

«Появляется очень много фейковых Телеграм-каналов. Не ведитесь на них, единственно верный — тот, на котором около 50 тысяч подписчиков. Никаких сборов денег я не делаю. Поэтому будьте внимательны», - сказал спортсмен людям.

Напомним, Роман Костомаров перенес заболевание, из-за которого ему пришлось ампутировать стопы и кисти рук. Несмотря на душевную травму и тяжелое физическое состояние спортсмен после реабилитации не стал прятаться от публики.

Поставив протезы, он приступил к активным тренировкам. В настоящий момент он уже научился бегать на имплантах и даже вышел на лед со своей женой, тоже фигуристкой, Оксаной Домниной. Пока без коньков.

Произошло это в Сочи, после танца на льду супруги. Зал встречал любимца громкими аплодисментами.

«Я могу видеть тебя, я могу слышать тебя, я могу чувствовать тебя, я могу обнять тебя. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю», — сказал Роман Костомаров жене, которая оказала ему сильную поддержку во время болезни.

На лицах людей в зале можно было увидеть слезы. Россияне верят, что их любимец когда-нибудь еще станцует на льду для них.