Бородина позволяет семилетней дочке носить ногти с гель-лаком, чем поразила фанатов — нарвалась на критику

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Уже 20 лет она работает на телевидении. Ведущая «Дома-2» привыкла всегда уделять внимание внешности. После второго развода она стала заниматься спортом и подружилась со стилистом Алеко, который подбирает для нее луки. Дочки звезды 14-летняя Маруся и семилетняя Теона часто на праздники получают в подарок косметику.
На этот раз Ксения ответила на вопросы поклонников. Сначала ей не понравилось, что подписчики много спрашивают про имена детей и то, какая у нее фамилия в паспорте. Также телеведущей досталось за то, что она разрешает дочкам делать маникюр с гель-лаком. Многие посчитали, что это очень вредно.
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«Ну разрешаю да, гель-лак. Ногти они красивые хотят, ухоженные, им маникюр делают, пусть будет это у детей, я им разрешаю. Вы можете своим не разрешать. Я вашим не делаю гель-лак, только своим», – ответила хейтерам звезда.
Также Ксения рассказала, что не ограничивает детей в сладком. Она отметила, что дома всегда есть что-то сладкое, конфеты и шоколадки, но дочки их едят после основного приема пищи. Телеведущая считает, что если у родителей питание неправильное, то это отразится и на их детях.