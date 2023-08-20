Бородина позволяет семилетней дочке носить ногти с гель-лаком, чем поразила фанатов — нарвалась на критику

На этот раз Ксения ответила на вопросы поклонников. Сначала ей не понравилось, что подписчики много спрашивают про имена детей и то, какая у нее фамилия в паспорте. Также телеведущей досталось за то, что она разрешает дочкам делать маникюр с гель-лаком. Многие посчитали, что это очень вредно.

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