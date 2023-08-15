Ани Лорак в тугих лосинах и на каблуках блеснула своими аппетитными округлостями фигуры: вид сзади умопомрачительный

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Примечательно, что певица брала паузу в прошлом году и почти не появлялась на публике. Но теперь она возобновила концерты. Также артистка порой предстает с новым возлюбленным. Она даже во время гастролей проводит с тренером по йоге Исааком Виджараком.
На этот раз Лорак поделилась кадрами с репетиции. Она облачилась в топик и тугие лосины. Певица подчеркнула свои женственные изгибы фигуры. Она также надела каблуки. Артистка игриво переминалась с ноги на ногу. Она повиляла бедрами. Каролина (настоящее имя звезды, – Прим.ред.) продемонстрировала упругие ягодицы, повернувшись к камере тылом.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая фигура», «Аппетитные виды», «Ох, вот это формы», «Каролина всегда прекрасна», «Лосины смотрятся просто умопомрачительно», «Ну богиня», «Талия тут чудесная», «Пропорции идеальные», — стали писать в Сети.