Ани Лорак в тугих лосинах и на каблуках блеснула своими аппетитными округлостями фигуры: вид сзади умопомрачительный

На этот раз Лорак поделилась кадрами с репетиции. Она облачилась в топик и тугие лосины. Певица подчеркнула свои женственные изгибы фигуры. Она также надела каблуки. Артистка игриво переминалась с ноги на ногу. Она повиляла бедрами. Каролина (настоящее имя звезды, – Прим.ред.) продемонстрировала упругие ягодицы, повернувшись к камере тылом.

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