Агата Муцениеце в шелковой майке засветила напряженные «кнопочки»: без лифчика прогулялась по своей усадьбе

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Каждый год она появляется в новых проектах. После развода с Павлом Прилучным актриса стала получать больше предложений по работе. Порой ей приходится уезжать из города на месяц. Тогда детей Тимофея и Мию к себе забирает отец. Они даже подружились с его новой женой Зепюр Брутян.
И вот 12 августа Агата приехала в свой новый загородный дом. Она провела там целый день одна. Перед сном актриса вышла на променад. Она предстала в шелковой майке на голое тело, засветив грудь. От лифчика артистка отказалась. А шорты подчеркнули ее стройные ноги. Муцениеце восхищалась своей усадьбой и призналась, что никак не может налюбоваться лужайкой и подсветкой.
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Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Некоторые даже решили, что она отдыхает не одна. В этот вечер дети были с Прилучным в его доме. Поэтому актриса могла провести время с кем хочет. «Какая вы милашка», «Ой, без лифчика», «А не холодно?», «Кажется, что вы одна в лесу», «Мужчины не хватает», — стали писать в Сети.