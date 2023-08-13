Агата Муцениеце в шелковой майке засветила напряженные «кнопочки»: без лифчика прогулялась по своей усадьбе

И вот 12 августа Агата приехала в свой новый загородный дом. Она провела там целый день одна. Перед сном актриса вышла на променад. Она предстала в шелковой майке на голое тело, засветив грудь. От лифчика артистка отказалась. А шорты подчеркнули ее стройные ноги. Муцениеце восхищалась своей усадьбой и призналась, что никак не может налюбоваться лужайкой и подсветкой.

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