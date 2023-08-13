Севастьянова в крохотном бикини подставила «спелые» округлости солнцу: идеальные формы заставили народ ахнуть

На этот раз Каролина решила позагорать. Она решила в мини-бикини покрасоваться на фоне моря в Сен-Тропе. Гимнастка обнажила свою упругую грудь и плоский живот. Она подставила свои округлости фигуры солнцу. Спортсменка отдыхает с возлюбленным, которого от всех прячет. Они вместе устроили релакс на пляже.

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