Севастьянова в крохотном бикини подставила «спелые» округлости солнцу: идеальные формы заставили народ ахнуть

Каролина Севатьянова больше 5 лет назад завершила свою карьеру. Она успела стать известной художественной гимнасткой и завоевать большое количество наград, включая олимпийское золото. Но теперь спортсменка лишь иногда появляется на телевидении. Большую часть времени она путешествует. Звезда то и дело предстает в смелых нарядах на дорогих курортах.
На этот раз Каролина решила позагорать. Она решила в мини-бикини покрасоваться на фоне моря в Сен-Тропе. Гимнастка обнажила свою упругую грудь и плоский живот. Она подставила свои округлости фигуры солнцу. Спортсменка отдыхает с возлюбленным, которого от всех прячет. Они вместе устроили релакс на пляже.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Севастьянова. Многие отметили, что у нее идеальная фигура. «Какая вы красотка! Глаз не оторвать», «В бикини смотритесь особенно хорошо», «Какие длинные ножки», «Зависть вызываете мгновенно», «Вот это формы! Все там на вас заглядываются», «Ах, что за нимфа», — стали писать в Сети.