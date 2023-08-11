Трусики превратились в ниточку: Муцениеце подставила солнцу свои «сочные» выпуклости фигуры, стыдливо прикрыв лицо

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Каждый год она пополняет копилку со своими работами. Два года назад актриса рассталась с Павлом Прилучным. После развода она стала больше работать. Артистка похудела, начала вести передачи и даже блистать в кабаре театре. Недавно она впервые приехала отдыхать в свой новый загородный дом.
На этот раз Агата свой выходной провела в усадьбе, где все обустроила по своему вкусу. Пока дети находятся с Прилучным и его новой женой, она решила позагорать. Актриса в зеленом мини-бикини понежилась на лужайке. Она обнажила свой пресс и пышные полушария груди. При этом трусики скрутились, поэтому Муцениеце засветила белую полоску в зоне бикини.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Это я на усадьбе загораю и читаю про великую женщину», – написала она.
Агата стыдливо прикрыло лицо книжкой. Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. Звезду осыпали комплиментами. «Шикарная фигура великолепной женщины. Смотришь и восторг», «Огонь», «Формы просто бесподобные», «Аппетитная», — стали писать подписчики.