Брутян показала фигуру спустя три месяца после родов — животик плоский: не зря Прилучный водил в спортзал

На этот раз Павел сразу окунулся в работу. А вот Брутян отправилась на тренировку. Она в тугих лосинах и футболке мужа делала упражнения на ноги и бедра. Актриса без стеснения козырнула своими формами на камеру. А потом в раздевался Зепюр покрасовалась в брюках и топике, засветив свой плоский живот.

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