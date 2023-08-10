Брутян показала фигуру спустя три месяца после родов — животик плоский: не зря Прилучный водил в спортзал

Зепюр Брутян является актрисой. Многие ее видели в таких картинах, как «В клетке», «Бихэппи» и «Последний аксель». В 2022 году она сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Их отношения развивались очень стремительно. Актер ухаживает за избранницей и дарит цветы. В апреле у них родился сын Микаэль. Почти сразу артист привел жену в спортзал. А недавно она в купальнике нежилась на Мальдивах.
На этот раз Павел сразу окунулся в работу. А вот Брутян отправилась на тренировку. Она в тугих лосинах и футболке мужа делала упражнения на ноги и бедра. Актриса без стеснения козырнула своими формами на камеру. А потом в раздевался Зепюр покрасовалась в брюках и топике, засветив свой плоский живот.
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Поклонники были впечатлены результатом. Многие отметили, что за три месяца ей удалось вернуться в форму. «Какая стройная», «Ого, уже нет живота», «Такая стала спортивная», «Паша молодец, что поддержал вас», «Прям конфетка! Словно и не рожали», — стали писать в Сети.