«Вот теперь все по-взрослому!»: подросший сын Тимати прокатился на доске для серфинга — весь в отца (видео)

Тимати уже давно стал известным. Он выступает на сцене и развивает свой бизнес. Рэпера считают завидным женихом. Однако к личной жизни он относится трепетно. Алена Шишкова родила ему дочку Алису, но они так и не сыграли свадьбу. Второй избранницей артиста была Анастасия Решетова. Они тоже расстались, когда у них родился сын Ратмир. При этом звезда сцены заботится о детях и регулярно с ними ездит на курорты.
Этим летом Тимати тоже отдыхает с наследниками. Часто ему компанию составляет мама Симона Юнусова, которая обожает внуков. На этот раз она выложила видео, на котором Ратмир встает на доску для серфинга и уверенно покоряет небольшую волну. Ему помог друг рэпера, который держался за доску.
«Вот теперь все по-взрослому!» – заявила Симона.
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Поклонники восхитились тем, как вырос сын Тимати. Многие осыпали комплиментами наследника звезды. «Если бабушка, то только такая», «Малой еще даст жару», «Хорошенький мальчишка», «Это талант», «Какие молодцы, активные дети это самое лучшее», «Смелый малыш», — стали писать подписчики.