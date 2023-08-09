«Вот теперь все по-взрослому!»: подросший сын Тимати прокатился на доске для серфинга — весь в отца (видео)

Этим летом Тимати тоже отдыхает с наследниками. Часто ему компанию составляет мама Симона Юнусова, которая обожает внуков. На этот раз она выложила видео, на котором Ратмир встает на доску для серфинга и уверенно покоряет небольшую волну. Ему помог друг рэпера, который держался за доску.

«Вот теперь все по-взрослому!» – заявила Симона.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».