Агата Муцениеце в полуголом виде встала у мангала: обнажила свои пышные полушария груди — лифчик уже трещит

На этот раз Агата решила пожарить на мангале мясо и овощи. При этом она появилась на участнике в шортиках и лифчике от купальника. Актриса обнажила свой рельефный пресс. Она также блеснула пышными полушариями груди перед подругами. Муцениеце похвасталась своими жаренными кабачками.

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