Агата Муцениеце в откровенном виде встала у мангала: лифчик уже трещит

Агата Муцениеце снимается в кино больше 10 лет. Она остается одной из самых известных актрис после выхода сериала «Закрытая школа». Многие поклонники ее поддержали, когда она рассталась с Павлом Прилучным и осталась одна с двумя детьми. Но теперь артистка все чаще предстает в смелых нарядах. И пока бывший муж уехал с новой семьей на Мальдивы, она устроила мини-вечеринку в своем новом доме.
На этот раз Агата решила пожарить на мангале мясо и овощи. При этом она появилась на участнике в шортиках и лифчике от купальника. Актриса обнажила свой рельефный пресс. Она также блеснула пышными полушариями груди перед подругами. Муцениеце похвасталась своими жаренными кабачками.
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Поклонники отметили, что Агата выглядит впечатляюще. Многие посчитали, что она назло бывшему демонстрирует идеальные формы. «Ого, в таком виде готовит», «Кто-то отхватит шикарную жену», «Такой красивый пресс», «Лифчик маловат! Словно трещит от тяжести», «Какая вы шалунья! Такие формы показали», — стали писать в Сети.