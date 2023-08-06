Анна Нетребко в мерцающем бикини обнажила свои «сладкие» формы: пышное декольте блестит на солнце

На этот раз Анна поделилась честным фото. Она запечатлелась в мерцающем бикини с пайетками. Певица накинула на плечо золотистое парео. При этом она оголила свои бедра и пышное декольте. Оперная дива похвасталась формами и загаром шоколадного цвета. Она надела серьги, браслет и солнцезащитные очки.

«Бодипозитив», – написала Нетребко.

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