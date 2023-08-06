Анна Нетребко в мерцающем бикини обнажила свои «сладкие» формы: пышное декольте блестит на солнце

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Она играет самые разные роли на мировых площадках. Обычно певица круглый год гастролирует. Недавно она устроила семейный отдых в Италии. Артистка щеголяла в платьях и шортах. Поклонники заметили, что она постройнела. Однако сама звезда заверяет, что ест всю еду, которая нравится, а также не любит спорт.
На этот раз Анна поделилась честным фото. Она запечатлелась в мерцающем бикини с пайетками. Певица накинула на плечо золотистое парео. При этом она оголила свои бедра и пышное декольте. Оперная дива похвасталась формами и загаром шоколадного цвета. Она надела серьги, браслет и солнцезащитные очки.
«Бодипозитив», – написала Нетребко.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Анна в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. «Прям королева пляжа», «Какой роскошный купальник», «Можно на обложку глянца», «Очень аппетитная», «Загар красивый», «Анна, просто нет слов», «Богиня пришла», — стали писать подписчики.