Анастасия Стоцкая уже давно стала известной персоной. Она поет и играет в мюзиклах. Не раз артистка работала с Филиппом Киркоровым. Их связывает крепкая дружба. Когда певица родила сына Александра, а потом дочку Веру, многие стали подозревать, что их отец Киркоров. Однако она опровергла эти сплетни. Их папа бизнесмен Cергей Абгарян, с которым звезда развелась в этом году
Недавно Стоцкая отдохнула на море. Она делилась пляжными кадрами. Но теперь певица вернулась в Москву. Она вышла на променад с подросшими наследниками. Артистка облачилась в мини-шорты, подчеркнув стройность. 12-летний Александр догнал маму по росту. А вот Вера в свои шесть лет может похвастаться длинными и густыми волосами.
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Анастасия Стоцкая с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от фото. Некоторые снова разглядели в детях черты лица Киркорова. Другие отметили, что Стоцкая так молодо выглядит, что ее можно принять за их сестру.