Недавно Стоцкая отдохнула на море. Она делилась пляжными кадрами. Но теперь певица вернулась в Москву. Она вышла на променад с подросшими наследниками. Артистка облачилась в мини-шорты, подчеркнув стройность. 12-летний Александр догнал маму по росту. А вот Вера в свои шесть лет может похвастаться длинными и густыми волосами.

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