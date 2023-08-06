«Какая лапушка»: Марина Зудина засняла подросшую внучку Мию в балетной пачке в день рождения — просто ангел

Марина Зудина играет в театре и снимается в кино. Она была женой Олега Табакова. Они 10 лет жили вместе, а потом сыграли свадьбу. Актер умер в 2018 году. Он не успел познакомиться со своей внучкой. Сын народного артиста Павел стал папой в 2020 году. У него растет дочка Миа, которую родила Софья Синицина. Они почти год скрывали от всех, что стали родителями.
Спустя время Павел расстался с девушкой. Однако он участвует в жизни дочки. Также Зудина любит проводить время с внучкой. 5 августа она выложила трогательное фото. Актриса засняла ее в зале в балетной пачке. малышка улыбалась, она прижала сжатые вместе ладошки к себе. Ее поздравили с трехлетием.
«Будь счастлива», – написала Марина.
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Миа Табакова. Фото: соцсети звезды
Фото многих восхитило. «Какая лапушка», — написала Мария Миронова. «Олег Палыч в продолжении! Пусть будет счастлива и удачлива!», «Ну что за прелесть, что за красотка! Уже такая большая, казалось совсем недавно была малышечкой!», «Маленькая балерина», — стали писать подписчики.