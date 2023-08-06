«Какая лапушка»: Марина Зудина засняла подросшую внучку Мию в балетной пачке в день рождения — просто ангел

Спустя время Павел расстался с девушкой. Однако он участвует в жизни дочки. Также Зудина любит проводить время с внучкой. 5 августа она выложила трогательное фото. Актриса засняла ее в зале в балетной пачке. малышка улыбалась, она прижала сжатые вместе ладошки к себе. Ее поздравили с трехлетием.

«Будь счастлива», – написала Марина.

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