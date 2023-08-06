«Выглядит потрясающе»: 74-летняя Алла Пугачева с прической и нежным макияжем сразила поклонников

Алла Пугачева давно стала легендарной певицей. Ее армия поклонников только растет. Уже почти год артистка живет в Израиле с семьей. Она не скрывает, что следит за внешностью. Примадонна старается выглядеть моложе своих лет ради двойняшек Лизы и Гарри. Недавно она прилетела в Юрмалу с мужем Максимом Галкиным* и детьми.
На этот раз дети решили поиграть во дворе. Вместе с Лизой и Гарри лопала воздушные шарики с водой внучка Пугачевой Клавдия, которая гостит у бабушки. Примечательно, что они визжали, бегали и соревновались. Певица вышла на улицу и удивилась таким играм. Алла Борисовна была в розовом джемпере. Она собрала волосы в высокую, но небрежную прическу. Артистка подчеркнула красоту нежным макияжем.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. «Как я люблю когда Алла Борисовна в кадре появляется», «Алла Борисовна выглядит потрясающе», «Красивая счастливая семья», «Приятно видеть Аллу Борисовну!», «Алла Борисовна такая красивая! Глаз не оторвать!», «Прекрасные родители!! И у детей счастливое детство!» — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды