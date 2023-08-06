«Выглядит потрясающе»: 74-летняя Алла Пугачева с прической и нежным макияжем сразила поклонников

На этот раз дети решили поиграть во дворе. Вместе с Лизой и Гарри лопала воздушные шарики с водой внучка Пугачевой Клавдия, которая гостит у бабушки. Примечательно, что они визжали, бегали и соревновались. Певица вышла на улицу и удивилась таким играм. Алла Борисовна была в розовом джемпере. Она собрала волосы в высокую, но небрежную прическу. Артистка подчеркнула красоту нежным макияжем.

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