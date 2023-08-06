С раздвинутыми ногами: Полина Гагарина в одних трусиках снялась в провокационной позе на курорте, ошарашив фанатов

На этот раз Полина поделилась пикантным кадром с курорта. Она в одних трусиках раскинула ноги в стороны, сев на шезлонг. Певица оголила свою прокачанную спину. Она предпочла показать тату в виде бабочки на шее. Примечательно, что артистка загорала топлес. Она блеснула своими изящными бедрами.

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