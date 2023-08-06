С раздвинутыми ногами: Полина Гагарина в одних трусиках снялась в провокационной позе на курорте, ошарашив фанатов

Полина Гагарина уже давно стала большой звездой. Она выпустила множество хитов и получила огромное количество наград. Певица этим летом устроила себе отпуск. Она делится кадрами с путешествия. В свои 36 лет артистка держит себя в форме. Она не скрывает, что регулярно занимается спортом. И хоть многие ее критикуют за худобу, артистка придерживается правильного питания.
На этот раз Полина поделилась пикантным кадром с курорта. Она в одних трусиках раскинула ноги в стороны, сев на шезлонг. Певица оголила свою прокачанную спину. Она предпочла показать тату в виде бабочки на шее. Примечательно, что артистка загорала топлес. Она блеснула своими изящными бедрами.
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Полина Гагарина. Фото: соцсети
«Горизонт по-прежнему завален», – заявила Гагарина.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Но некоторые посчитали снимок слишком пикантным. «У вас отличный голос, такие фото это уже лишнее», «Не эстетично как-то», «Очень красивый рельеф спины, кстати», «Стринги наоборот надела», — стали писать в Сети.