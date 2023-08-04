Ирина Шейк в платье с корсетом сдавила свою упругую грудь: «персики» выглянули из слишком глубокого декольте — горячо

Для такого случая Ирина выбрала очень эффектный образ. Она облачилась в белое мини-платье со шлейфом и тугим корсетом. Модель предпочла сделать акцент не только на стройных ногах. Она оказалась на грани конфуза из-за слишком глубокого декольте. Шейк обнажила упругие полушария груди.

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