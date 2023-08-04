Ирина Шейк в платье с корсетом сдавила свою упругую грудь: «персики» выглянули из слишком глубокого декольте — горячо

Ирина Шейк уже давно стала популярной персоной. Она продолжает дефилировать на показах у именитых дизайнеров и участвует в рекламных съемках. В 37 лет модель может похвастаться стройностью. Зачастую она предстает на публике в откровенных нарядах. Звезда решила на этот раз стать гостьей торжества по случаю дня рождения близкого друга, дизайнера, Риккардо Тиши.
Для такого случая Ирина выбрала очень эффектный образ. Она облачилась в белое мини-платье со шлейфом и тугим корсетом. Модель предпочла сделать акцент не только на стройных ногах. Она оказалась на грани конфуза из-за слишком глубокого декольте. Шейк обнажила упругие полушария груди.
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Праздник прошел в стенах оперного театра Массимо Беллини в родной Италии. Шейк сразила фанатов своей фигурой. Бывший «ангел» Victoria’s Secret пообщалась с подругами Джоан Смоллс и Стеллой Максвелл. Она делала фото с гостями, выставляя свои прелести напоказ. Ирина стала одной из самых ярких персон на вечеринке.