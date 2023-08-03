«Ваня, что ты хочешь оторвать от мамы?»: Подольская в вечернем платье запечатлелась с рыдающим младшим сыном на руках

На этот раз Наталья поделилась видеороликом, на котором красовалась в черном платье в пол. Шелковый наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Певица взяла на руки своего двухлетнего сына. Мальчик рыдал и весь порозовел. Артистка пыталась понять, что случилось.

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