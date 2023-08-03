«Ваня, что ты хочешь оторвать от мамы?»: Подольская в вечернем платье запечатлелась с рыдающим младшим сыном на руках

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных выпускниц «Фабрики звезд». Певица не скрывает, что армия ее поклонников только растет. При этом она не только дает концерты, но и снимает свою передачу о воспитании детей. Сама артистка растит сыновей с Владимиром Пресняковым: Артемия и Ивана. Недавно звезда отдохнула в Египте с младшим наследником.
На этот раз Наталья поделилась видеороликом, на котором красовалась в черном платье в пол. Шелковый наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Певица взяла на руки своего двухлетнего сына. Мальчик рыдал и весь порозовел. Артистка пыталась понять, что случилось.
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«Ребенок, чего ты плачешь? Сынок! Что случилось, зайка? «Ваня, что ты хочешь оторвать от мамы? Ты мой сладенький», – сказала Подольская.
«Кулон хотел оторвать», – сказал, показав руками малыш.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. При этом некоторые решили, что снимать плачущего ребенка не лучшая идея. «Какая красивая», «Образ шикарный», «Зачем вы это снимаете? Он же плачет», «Мальчику точно не понравится, что мама делает контент», «Какой он сладкий», «Хорошенький», — стали писать подписчики.