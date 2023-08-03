Ирина Шейк в белоснежном платье с откровенным декольте блеснула шаровидной грудью: ночью в Неаполе показала прелести

Ирина Шейк давно стала знаменитой на весь мир. Она считается одной из самых красивых моделей из России. Однако брюнетка уже давно стала топовой персоной. Она живет в Нью-Йорке, посещает модные показы и участвует в фотосессиях. В свои 37 лет звезда держит себя в форме. Все чаще она предстает в бикини или «голых» нарядах.
На этот раз Ирина прилетела в Неаполь. Она вышла на вечерний променад в белоснежном платье в пол со шлейфом. Модель решила поделиться новыми фото. Она не постеснялась в таком роскошном образе зайти в ресторан и насладиться бургерами. При этом Шейк блеснула своим откровенным декольте. Она оголила шаровидные полушария груди.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну просто богиня», «Прям любуешься», «Ого, какая конфетка», «Дива в платье», «Тут декольте затмило все», «Прям нимфа», «Фигура бесподобная», «И все позавидовали», — стали писать в Сети.