Ирина Шейк в белоснежном платье с откровенным декольте блеснула шаровидной грудью: ночью в Неаполе показала прелести

На этот раз Ирина прилетела в Неаполь. Она вышла на вечерний променад в белоснежном платье в пол со шлейфом. Модель решила поделиться новыми фото. Она не постеснялась в таком роскошном образе зайти в ресторан и насладиться бургерами. При этом Шейк блеснула своим откровенным декольте. Она оголила шаровидные полушария груди.

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