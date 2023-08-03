Постройневшая Пегова в шортиках оголила свои рельефные прелести: в 45 лет фигура стала точеной — нет слов

На новых кадрах Пегова красовалась на вершине горы. Она облачилась в черный наряд смини-шортами. Актриса предпочла оголить свои рельефные ножки и бедра. Она уже больше года пытается худеть. И на этот раз блондинка поразила поклонников тем, как преобразилась.

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