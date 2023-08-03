Постройневшая Пегова в шортиках оголила свои рельефные прелести: в 45 лет фигура стала точеной — нет слов

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. Она регулярно предстает на публике. Актриса многим полюбилась по сериалу «Акушерка». Также она снималась с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым. На этот раз артистка решила устроить отпуск. Однако она отправилась не на пляж, а в горы. Звезда поделилась кадрами из села Турбаза Катунь.
На новых кадрах Пегова красовалась на вершине горы. Она облачилась в черный наряд смини-шортами. Актриса предпочла оголить свои рельефные ножки и бедра. Она уже больше года пытается худеть. И на этот раз блондинка поразила поклонников тем, как преобразилась.
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«Обзорная гора (770 м) в пути 2000 м с поклонным крестом находится рядом с селом Турбаза Катунь . Подняться стоит… С вершины горы открывается завораживающий вид на изгибы Катуни, на горы вокруг!» – заявила артистка.
Многие осыпали Пегову комплиментами. «Какая вы смелая», «Ирочка, какая красота», «В шикарной форме», «Как вы постройнели», «Вот это ножки», «Сияете», «Красивая какая природа и девушка какая привлекательная, обаятельная!» — стали писать подписчики.