Пелагея в модных брюках и боди вышла в свет со своей повзрослевшей дочкой: Таисия в платье в горох — копия мамы

2 августа Пелагея вышла в свет. Она предстала в черных брюках скинни. Певица подчеркнула свои точеные формы. Она также облачилась в алое боди. Блондинка подчеркнула свои изгибы. Она держала за руку подросшую наследницу. Шестилетняя Таисия в черном платье в горох и сандалиях позировала перед фотографами на премьере «Леди Баг и Супер Кот».

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