Пелагея в модных брюках и боди вышла в свет со своей повзрослевшей дочкой: Таисия в платье в горох — копия мамы

Пелагея уже давно стала известной персоной. Она продолжает давать концерты со своей группой. Порой артистку можно увидеть на телевизионных шоу. Она одна из самых известных исполнительниц русских народных песен и романсов. Примечательно, что она успевает растить дочку Таисию, которую родила от хоккеиста Ивана Телегина. Звезда все чаще берет ее с собой на мероприятия.
2 августа Пелагея вышла в свет. Она предстала в черных брюках скинни. Певица подчеркнула свои точеные формы. Она также облачилась в алое боди. Блондинка подчеркнула свои изгибы. Она держала за руку подросшую наследницу. Шестилетняя Таисия в черном платье в горох и сандалиях позировала перед фотографами на премьере «Леди Баг и Супер Кот».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Пелагея. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты также отметили, что дочка артистки повзрослела. «Какая она классная», «Ох, какие красотки», «Ну такая Тася милашка», «Стильные девушки», «Это так впечатляет», «Как вы похудели», «Фигурка шикарная», — стали писать в Сети.
Пелагея с дочкой. Фото: соцсети звезды