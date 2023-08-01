Бузова в дерзком купальнике оголила свои аппетитные округлости фигуры: натянула трусики до треска

Ольга Бузова больше 19 лет строит карьеру на телевидении. Она часто появляется на публике в смелых образах. Бывшая звезда «Дома-2» любит быть в центре внимания. Пока она не нашла свою любовь. Однако артистка делает все, чтобы на нее смотрели мужчины. Даже на съемках в Африке она не переставала хвастаться своими формами.
На этот раз Ольга выложила пикантные кадры, снятые в Африке. Перед отъездом она устроила откровенную фотосессию. Телеведущая в дерзком купальнике обнажила прелести фигуры. Она в лифчике-шторке засветила грудь, а трусики артистка натянула выше талии до треска. Бузова похвасталась своими изгибами бедер.
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«Фотографии в купальнике, несмотря на зиму в Африке - done. И с моим приездом в Москву, лето пришло», – заявила она.
Поклонники отметили, что Ольга выглядит впечатляюще. Многие осыпали ее комплиментами. «Ослепительная красота в кадре!», «Тут даже грудь есть», «Трусы зачем так натягивать?», «Вот это мамасита», «Аппетитные бедра», — стали писать подписчики.