Бузова в дерзком купальнике оголила свои аппетитные округлости фигуры: натянула трусики до треска

На этот раз Ольга выложила пикантные кадры, снятые в Африке. Перед отъездом она устроила откровенную фотосессию. Телеведущая в дерзком купальнике обнажила прелести фигуры. Она в лифчике-шторке засветила грудь, а трусики артистка натянула выше талии до треска. Бузова похвасталась своими изгибами бедер.

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