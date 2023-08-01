«Хоть в трусиках?»: Нюша в мерцающем мини-платье блеснула своими мощными бедрами, сразив фанатов

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица выступила в Москве. Звезда в смелом наряде едва прикрыла сокровенное.

Нюша уже давно строит карьеру. За минувшие 15 лет она стала одной из самых популярных исполнительниц. Однако теперь певица уже не устраивает крупные гастроли. Она зачастую оставляет детей, дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона, с мужем Игорем Сивовым. Артистка путешествует и порой хвастается своими форами, облачаясь в смелые наряды. 

На этот раз Нюша прилетела в Москву. Она приготовилась радовать публику. Для выступления певица выбрала мерцающее мини-платье. Она отказалась от лифчика, а также оголила свои загорелые бедра. Артистка на шпильках покрасовалась в гримерке. На сцене она блеснула своими формами. Звезда сразила поклонников своей фигурой. 

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Многие отметили, что Нюша постройнела. Она получила комплименты. «Ох, вот это ножки», «Наряд слился с вашим телом», «Бесподобная фигура», «Ого, какой короткий наряд», «Мамочка с огоньком», «Прям сочная со всех сторон», «Хоть в трусиках?», «Формы аппетитные», — стали писать подписчики.

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