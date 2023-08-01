«Хоть в трусиках?»: Нюша в мерцающем мини-платье блеснула своими мощными бедрами, сразив фанатов

На этот раз Нюша прилетела в Москву. Она приготовилась радовать публику. Для выступления певица выбрала мерцающее мини-платье. Она отказалась от лифчика, а также оголила свои загорелые бедра. Артистка на шпильках покрасовалась в гримерке. На сцене она блеснула своими формами. Звезда сразила поклонников своей фигурой.

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