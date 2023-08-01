Клава Кока в бикини показала свои манкие прелести на отдыхе: вальяжно разлеглась у бассейна в Сингапуре

Клава Кока уже стала одной из самых популярных персон в стране. Она выпускает песни, которые становятся хитами. Также регулярно артистка снимается в развлекательных шоу. Она часто предстает в смелых нарядах. Блондинка хвастается своими женственными изгибами фигуры. А вот на днях она оказалась в Сингапуре, где наслаждается отдыхом.
На этот раз Клава почти не публикует новые фото. Она наслаждается теплом и роскошной обстановкой. Певица даже в пасмурную погоду нежится у бассейна. На новом видео она хвасталась отелем. При этом блондинка в бикини нежилась на лежаке. Она оголила свои бедра, едва прикрыв сокровенное. Кока вальяжно разлеглась у бассейна.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Клава. Ей стали писать комплименты. К слову, недавно певица подтвердила, что будет искать себе жениха в телевизионном шоу. Она надеется, что встретит вторую половинку. А помогать ей будет главная сваха страны Роза Сябитова.