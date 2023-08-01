Клава Кока в бикини показала свои манкие прелести на отдыхе: вальяжно разлеглась у бассейна в Сингапуре

На этот раз Клава почти не публикует новые фото. Она наслаждается теплом и роскошной обстановкой. Певица даже в пасмурную погоду нежится у бассейна. На новом видео она хвасталась отелем. При этом блондинка в бикини нежилась на лежаке. Она оголила свои бедра, едва прикрыв сокровенное. Кока вальяжно разлеглась у бассейна.

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