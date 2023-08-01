Лера Кудрявцева обернулась в парео на отдыхе: в 52 года словно девочка — в роскошной форме

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи и концерты. Порой блондинка хвастается яркими нарядами. В 52 года она не перестает следить за внешностью и может похвастаться стройно фигурой. На этот раз телеведущая отдохнула с дочкой Марией в Болгарии, а потом улетела с подружками в Сен-Тропе.
На этот раз Лера решила позагорать. Она редко публикует пляжные кадры. Но в этой поездке блондинка то и дело красуется в бикини. А теперь она запечатлелась без лифчика, обернувшись в парео розового цвета. Телеведущая блеснула своей ложбинкой. Она была в солнцезащитных очках и кепке. Кудрявцева впечатлила народ.
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Лера Кудрявцева с подругой. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «В 52 года шикарно выглядит», «Сложно поверить, что в кадре бабушка», «Видно, что фигурка просто бомбическая», «Лера отрывается», «Вот так должна выглядеть мама на отдыхе», — стали писать в Сети.