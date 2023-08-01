Лера Кудрявцева обернулась в парео на отдыхе: в 52 года словно девочка — в роскошной форме

На этот раз Лера решила позагорать. Она редко публикует пляжные кадры. Но в этой поездке блондинка то и дело красуется в бикини. А теперь она запечатлелась без лифчика, обернувшись в парео розового цвета. Телеведущая блеснула своей ложбинкой. Она была в солнцезащитных очках и кепке. Кудрявцева впечатлила народ.

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