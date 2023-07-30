Рудова в купальнике сверкнула своими округлостями фигуры за завтраком: лифчик сполз вниз, оголив слишком много

Обычно Наталья хвастается образами. На отдыхе она то и дело плескалась в море. Но на этот раз актриса предстала за завтраком. Она облачилась в юбку в сетку и купальник. Лифчик на тесемках едва держался на ее шаровидных прелестях. Рудова ела пиццу и смущенно улыбалась. Волосами она пыталась прикрыть бюст.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».