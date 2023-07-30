Рудова в купальнике сверкнула своими округлостями фигуры за завтраком: лифчик сполз вниз, оголив слишком много

Наталья Рудова больше 10 лет снимается в кино. Она регулярно пополняет копилку со своими работами. Блондинка часто играет роковых красавиц. В свои 39 лет она следит за фигурой и не боится оголяться на камеру. Даже в обычной жизни актриса носит женственные наряды, привлекая мужские взгляды. На этот раз она провела неделю в Турции.
Обычно Наталья хвастается образами. На отдыхе она то и дело плескалась в море. Но на этот раз актриса предстала за завтраком. Она облачилась в юбку в сетку и купальник. Лифчик на тесемках едва держался на ее шаровидных прелестях. Рудова ела пиццу и смущенно улыбалась. Волосами она пыталась прикрыть бюст.
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Поклонники были впечатлены нарядом. Некоторые осудили звезду за слишком смелый лук за столом. «Ну грудь стоило прикрыть», «Даже для курорта откровенно», «Хочется прикрыть все», «Ого, какая вы шалунья», «Декольте впечатляющее», «Лифчик держится чудом», — стали писать в Сети.