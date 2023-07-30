Бузова в бикини залезла в бассейн и стала прыгать: игриво намочила свою округлую грудь — лифчик прилип к «яблочкам»

А 29 июля Ольга отправилась домой, но на один день остановилась в Катаре. Она поделилась кадрами, на которых освежается в бассейне во время 40-градусной жары. Телеведущая предстала в мини-бикини. Она стала прыгать в воде, намочив свои прелести. Бузова обнажила свою налившуюся грудь. Она рукой поправила прилипший лифчик.

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