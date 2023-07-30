Бузова в бикини залезла в бассейн и стала прыгать: игриво намочила свою округлую грудь — лифчик прилип к «яблочкам»

Ольга Бузова продолжает работать на телевидении. Она остается одной из самых популярных персон в стране. Артистка старается выглядеть безупречно. Она подбирает себе яркие образы. Этим летом блондинка была на съемках в Африке. Она регулярно представала в топиках и откровенных платьях. Звезда признавалась, что поправилась, но это не мешало ей демонстрировать формы.
А 29 июля Ольга отправилась домой, но на один день остановилась в Катаре. Она поделилась кадрами, на которых освежается в бассейне во время 40-градусной жары. Телеведущая предстала в мини-бикини. Она стала прыгать в воде, намочив свои прелести. Бузова обнажила свою налившуюся грудь. Она рукой поправила прилипший лифчик.
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Поклонники были удивлены. Многие отметили, что фигура Ольги стала выглядеть привлекательнее«. «Ну это красиво», «Как она хвастается грудью», «Хорошо кушала и теперь вид аппетитный», «Как же сочно смотрится декольте», «Это будоражит», — стали писать в Сети.