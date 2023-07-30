Валя Карнавал в юбке-поясе оголила свои прелести, стыдливо спрятав лицо: рельефные впадинки уходят в зону бикини

Валя Карнавал уже давно стала известной. Она снимает ролики для соцсетей, которые набирают миллионы просмотров. Также блогерша выпускает свои песни. Обычно она предстает в смелых нарядах на публике. После расставания с женихом Сашей Стоуном она стала чаще хвастаться постройневшей фигурой. Звезда на этот раз удивила поклонников.
Теперь Валя сделала селфи, которое оказалось пикантным. Она позировала в юбке-поясе из денима, которая едва прикрыла сокровенное. Блогерша натянула на грудь полоску ткани. Она оголила плоский живот с рельефными впадинками, которые уходят вниз в область бикини. Карнавал стыдливо прикрыла лицо рукой.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Карнавал. «Ох, еще стройнее стала», «Какой плоский живот», «Ого, прям тряпочки, а не наряд», «Едва прикрыла свои прелести», «Это выглядит пикантно», «Так на улицу пойдешь?», «Ой, ну это не наряд», «Почти голая», «Красотка», «Какой пресс стальной», — стали писать в Сети.