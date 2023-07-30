Валя Карнавал в юбке-поясе оголила свои прелести, стыдливо спрятав лицо: рельефные впадинки уходят в зону бикини

Теперь Валя сделала селфи, которое оказалось пикантным. Она позировала в юбке-поясе из денима, которая едва прикрыла сокровенное. Блогерша натянула на грудь полоску ткани. Она оголила плоский живот с рельефными впадинками, которые уходят вниз в область бикини. Карнавал стыдливо прикрыла лицо рукой.

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