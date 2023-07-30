Галина Юдашкина засняла годовалую дочку в шортиках, гуляющую с братиками в Майами: улыбается и делает первые шаги

Галина Юдашкина уже давно занимается делом отца. В последние годы она не только создает коллекции одежды для детей, но возглавляет Дом моды. В этом году Валентин Юдашкин ушел из жизни. Для его родных это стало большой утратой. Вдова кутюрье Марина предпочитает проводить время с внуками, чтобы отвлечься. Этим летом она с дочкой находится на отдыхе в Майами.
На этот раз Галина решила сводить наследников в парк развлечений. Она засняла сыновей Аркадия и Анатолия в мини-шортах и красных футболках. Примечательно, что бизнесвумен нарядила их в family look. Мальчики держали за руку годовалую сестренку. Она только учится ходить. В этот момент Агата широко улыбалась.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Внуки Валентина Юдашкина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены трогательным фото. Многие отметили, что девочка похожа на своего дедушку. А сыновей Галины они назвали рыцарями и защитниками. К слову, после парке Юдашкина приехала на пляж. Там она подловила дочку, которая в купальнике и панамке сидела на пледе. У малышки порозовели щеки. Кадр многих умилил.
Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды