Галина Юдашкина засняла годовалую дочку в шортиках, гуляющую с братиками в Майами: улыбается и делает первые шаги

На этот раз Галина решила сводить наследников в парк развлечений. Она засняла сыновей Аркадия и Анатолия в мини-шортах и красных футболках. Примечательно, что бизнесвумен нарядила их в family look. Мальчики держали за руку годовалую сестренку. Она только учится ходить. В этот момент Агата широко улыбалась.

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