Севастьянова в белом топе-бюстье блеснула своей шаровидной грудью на камеру — будоражущий вид

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Раньше она была художественной гимнасткой и смогла стать олимпийской чемпионкой. Потом спортсменка стала много путешествовать, но не потеряла форму. Год назад в шоу «Звезды в Африке» она многих поразила тем, какое гибкое у нее тело. Этим лето звезда прилетела отдыхать в Италию.
Примечательно, что теперь Каролина загорает на пляже, а вечерами ходит в рестораны. У нее появился новый возлюбленный, но его имя она скрывает. Но 29 июля она в белом топе-бюстье обнажила пышные полушария груди. Гимнастка распустила свои длинные волосы. Она не стала прятать «ложбинку греха».
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Поклонники решили, что Каролина принарядилась для возлюбленного. Многие были впечатлены ее формами. «Какая красотка», «Ох, вот же прелесть», «Декольте увесистое», «Не перестаете восхищать», «Само совершенство», «И теперь никто не уснет», «Незаконно оголять таки дыньки», — стали писать в Сети.