Рудова в крохотном бикини сверкнула упитанными бедрами на яхте: трусики натянула до треска

Наталья Рудова уже больше 10 лет снимается в кино. Она успела полюбиться зрителям благодаря ролям в сериалах «Татьянин день», «Бихэппи» и «Жизнь по вызову». Блондинка часто предстает на публике в смелых нарядах. В свои 39 лет она не замужем. Актриса часто привлекает мужское внимание. Этим летом звезда отдыхает в Турции, где красуется в купальниках.
На этот раз Наталья целый день провела на яхте. Она поплескалась в море. Актриса в алом бикини запечатлелась на палубе.Она села прямо на пол, показав округлые бедра. Трусики при этом блондинка натянула до талии. А лифчик провис из-за пышных округлостей фигуры. Рудова подставила прелести солнцу.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Она получила сотни восхищенных комментариев. «Какая стройная», «Ауф, все волки воют», «Тут вы прям сочная мамасита», «Ой, а трусики стоило так натягивать?», «Выглядит так соблазнительно», «Маловат купальник», — стали писать в Сети.