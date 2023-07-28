Рудова в крохотном бикини сверкнула упитанными бедрами на яхте: трусики натянула до треска

На этот раз Наталья целый день провела на яхте. Она поплескалась в море. Актриса в алом бикини запечатлелась на палубе.Она села прямо на пол, показав округлые бедра. Трусики при этом блондинка натянула до талии. А лифчик провис из-за пышных округлостей фигуры. Рудова подставила прелести солнцу.

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