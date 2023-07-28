Агата Муцениеце в купальнике блеснула «сочными персиками»: лифчик не по размеру — все прелести на виду

Теперь в своем влоге Агата показала, чем занималась целый месяц. Она успела съездить в Минск на съемки, побыть с детьми. Актриса также запечатлелась на лужайке у своего дома. Она загорала в зеленом мини-бикини. Муцениеце обнажила пышные полушария груди, которые не уместились в лифчик не по размеру. Она показала интимную родинку.

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