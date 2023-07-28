Агата Муцениеце в купальнике блеснула «сочными персиками»: лифчик не по размеру — все прелести на виду

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она регулярно появляется в новых проектов. После развода с Павлом Прилучным ей снова предложили вести шоу «Голос. Дети». Также она похудела и обновила гардероб. Артистка успевает даже играть в театре. При этом она воспитывает двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. А недавно звезда побывала в доме, который купила сама.
Теперь в своем влоге Агата показала, чем занималась целый месяц. Она успела съездить в Минск на съемки, побыть с детьми. Актриса также запечатлелась на лужайке у своего дома. Она загорала в зеленом мини-бикини. Муцениеце обнажила пышные полушария груди, которые не уместились в лифчик не по размеру. Она показала интимную родинку.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит эк-жена Прилучного. Многие осыпали ее комплиментами. К слову. накануне она улетела в Италию. А вот ее бывший супруг забрал детей и увез на Мальдивы, где отдыхает вместе с новой женой и сыном Микаэлем, которому всего два месяца.