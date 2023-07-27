Ани Лорак в мерцающем платье обнажила свои «бугры страсти»: игриво показала аппетитное декольте в гримерке

Ани Лорак уже давно стала известной исполнительницей. Она продолжает давать концерты и выпускать новые песни. Артистка делала паузу в карьере. Недавно она с новым возлюбленным отдохнула в Дубае. Певица стала чаще публиковать пикантные кадры. Она без стеснения оголяет свои формы. А накануне звезда прилетела в Турцию, где дала концерт.
На этот раз Лорак приготовила несколько образов. Она решила покрасоваться в гримерке. Певица была в тугом платье, украшено камнями. Она выставила напоказ свое аппетитное декольте. Артистка показала пышную грудь. Она спела несколько нот, игриво улыбаясь. Каролина ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) не стала прятать ложбинку.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие посчитали, что новые отношения хорошо повлияли на нее. «Ого, как расцвела», «Влюбленные глаза», «До чего шикарная», «Фигура бесподобная», «Ох, что делает любовь», «Просто сияет», «Декольте бесподобное», — стали писать в Сети.