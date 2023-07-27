Ани Лорак в мерцающем платье обнажила свои «бугры страсти»: игриво показала аппетитное декольте в гримерке

На этот раз Лорак приготовила несколько образов. Она решила покрасоваться в гримерке. Певица была в тугом платье, украшено камнями. Она выставила напоказ свое аппетитное декольте. Артистка показала пышную грудь. Она спела несколько нот, игриво улыбаясь. Каролина ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) не стала прятать ложбинку.

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