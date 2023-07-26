Нюша в молочных лосинах закинула ногу выше головы, не скрыв «межножье»: блеснула шпагатом на камеру

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица показала свою растяжку, обескуражив людей.

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые песни. Но лишь недавно артистка возобновила концерты. Она брала паузу после вторых родов и даже переехала в Дубай. Однако артистка активно худеет, шьет новые наряды и регулярно предстает на публике в дерзких аутфитах. На этот раз звезда выложила пикантные кадры. 

На фото Нюша предстала в кроп-топе и молочных лосинах. Она покрасовалась на камеру. Певица взяла в руку ногу и  завела ее выше головы. Она продемонстрировала свой шпагат. Артистка была без макияжа. Она стояла на одной ноге, демонстрируя формы. Звезда смогла впечатлить своих фанатов. 

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Нюша. Фото: соцсети звезды

«Вот это мамочка», «Какая растяжка», «И вам уже за 30 лет», «Впечатляет», «Мужа дразните?», «Хороший шпагат! Волочкова оценит», «Постройнела», «Ну слов и не рожала двоих детей», «Лосины точно лопнут от таких экспериментов», — стали писать в Сети.

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