Нюша в молочных лосинах закинула ногу выше головы, не скрыв «межножье»: блеснула шпагатом на камеру

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые песни. Но лишь недавно артистка возобновила концерты. Она брала паузу после вторых родов и даже переехала в Дубай. Однако артистка активно худеет, шьет новые наряды и регулярно предстает на публике в дерзких аутфитах. На этот раз звезда выложила пикантные кадры.
На фото Нюша предстала в кроп-топе и молочных лосинах. Она покрасовалась на камеру. Певица взяла в руку ногу и завела ее выше головы. Она продемонстрировала свой шпагат. Артистка была без макияжа. Она стояла на одной ноге, демонстрируя формы. Звезда смогла впечатлить своих фанатов.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Вот это мамочка», «Какая растяжка», «И вам уже за 30 лет», «Впечатляет», «Мужа дразните?», «Хороший шпагат! Волочкова оценит», «Постройнела», «Ну слов и не рожала двоих детей», «Лосины точно лопнут от таких экспериментов», — стали писать в Сети.