Нюша в молочных лосинах закинула ногу выше головы, не скрыв «межножье»: блеснула шпагатом на камеру

На фото Нюша предстала в кроп-топе и молочных лосинах. Она покрасовалась на камеру. Певица взяла в руку ногу и завела ее выше головы. Она продемонстрировала свой шпагат. Артистка была без макияжа. Она стояла на одной ноге, демонстрируя формы. Звезда смогла впечатлить своих фанатов.

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