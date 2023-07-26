Наталья Рудова красиво уложила шароподобный бюст в крохотный лиф-бандо: как яблочки в корзине — аппетитно

На этот раз Наталья решила показать виллу, на которой остановилась. Она проводит время без шумной компании. Актриса вышла к бассейну в алом купальнике. Она засняла себя крупным планом, показав шарообразную грудь. Рудова красиво уложила бюст в тугой лиф-бандо. Она подставила свои манкие округлости солнцу.

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