Наталья Рудова красиво уложила шароподобный бюст в крохотный лиф-бандо: как яблочки в корзине — аппетитно

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах. Блондинка успела поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Многие отмечают, что она обладает эффектной внешностью. В 39 лет актриса много занимается спортом и носит смелые наряды. Этим летом она отдыхает в Турции.
На этот раз Наталья решила показать виллу, на которой остановилась. Она проводит время без шумной компании. Актриса вышла к бассейну в алом купальнике. Она засняла себя крупным планом, показав шарообразную грудь. Рудова красиво уложила бюст в тугой лиф-бандо. Она подставила свои манкие округлости солнцу.
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Поклонники были впечатлены кадрами. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну тут слов нет», «Ни на ком так идеально не сидит купальник», «Чарующее декольте», «Маловат лифчик», «Блондинка на миллион», «И тут все кинули взгляд на эти дыньки», — стали писать в Сети.