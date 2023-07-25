Наталья Рудова в мини-бикини залезла в бассейн: намочила прелести, шаровидная грудь на прожарке (горячее видео)

На этот раз Рудова решила совместить два приятных дела. Она в черном мини-бикини залезла в бассейн. Актриса предпочла не плавать, а насладиться бокалом и холодным напитком. Она намочила свои бедра, а вот шаровидную грудь подставила солнцу. Крохотный лиф прилип к ее округлым прелестям. Наталья загорала в одиночестве.

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