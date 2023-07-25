Наталья Рудова в мини-бикини залезла в бассейн: намочила прелести, шаровидная грудь на прожарке (горячее видео)

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она отметилась в таких картинах, как «Жизнь по вызову», «Бихэппи», «В активном поиске». Блондинка прикладывает силы, чтобы оставаться в форме. В 39 лет она не состоит в браке. Актриса не перестает дразнить парней, облачаясь в смелые наряды. А недавно она улетела в Турцию, где часто оголяется.
На этот раз Рудова решила совместить два приятных дела. Она в черном мини-бикини залезла в бассейн. Актриса предпочла не плавать, а насладиться бокалом и холодным напитком. Она намочила свои бедра, а вот шаровидную грудь подставила солнцу. Крохотный лиф прилип к ее округлым прелестям. Наталья загорала в одиночестве.
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Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что Наталья лишила их сна. «Какая идеальная», «Вот это блондинка на миллион», «Ой, сочно как», «В мокром купальнике еще привлекательнее», «Что за русалочка! Слов нет», «Формы у вас просто шик», «Аппетитная», — стали писать в Сети.