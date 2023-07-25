Макаров заснял подросшую дочку Кудрявцевой в шортах на дискотеке: засыпает, но танцует — копия папы

Лера Кудрявцева больше 30 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Блондинка регулярно появляется на публике. Она счастлива в браке с Игорем Макаровым. Несмотря на слухи о разладе, они продолжают вместе выходить в свет. Пара даже недавно улетела отдыхать в Болгарию с маленькой дочкой Марией.
На этот раз Макаров решил поделиться кадрами с отдыха. Он заснял, как четырехлетняя наследница веселится на дискотеке. Обычно кроха с энтузиазмом собирается на вечерние танцы. Мария была в шортах и футболке. Лук дополнили розовые кроссовки. Ее волосы были собраны в пучки. Дочка Кудрявцевой танцевала, но хотела спать, поэтому зевала.
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Поклонники были восхищены тем, как подросла Мария. Многие отметили, что она становится еще больше похожа на папу. «Золотце, солнышко мамино папино», «Моя девочка, спать хочет», «Папина красотулька», «Ну что за чудо такое», «Покорительница сердец растет», — стали писать в Сети.