Макаров заснял подросшую дочку Кудрявцевой в шортах на дискотеке: засыпает, но танцует — копия папы

На этот раз Макаров решил поделиться кадрами с отдыха. Он заснял, как четырехлетняя наследница веселится на дискотеке. Обычно кроха с энтузиазмом собирается на вечерние танцы. Мария была в шортах и футболке. Лук дополнили розовые кроссовки. Ее волосы были собраны в пучки. Дочка Кудрявцевой танцевала, но хотела спать, поэтому зевала.

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