Ни трусов, ни лифчика: Бузова в мини-платье с разрезами отметилась в ресторане, блеснув своими «аппетитками»

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей и телеведущей. Армия ее поклонников только растет. Лишь в личной жизни блондинка не обрела счастья. Недавно она снова улетела на съемки в Африку. Телеведущая то и дело щеголяет в смелых нарядах, хоть в саванне сейчас и зима. Звезда хвастается своей фигурой, над которой неустанно работает.
На этот раз Ольга после съемок отправилась в ресторан. По такому случаю она захотела принарядиться. Телеведущая в черном мини-платье с откровенными разрезами стала позировать на камеру. Она отказалась от нижнего белья. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Бузова едва прикрыла сокровенное. Она ловила последние лучи солнца и гладила себя рукой.
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Поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что Ольга похорошела. Другие осудили ее за смелые кадры. «У нее что, полный шкаф таких платьев?», «Остановите ее уже», «Ой, а что происходит?», «Какая шалунья», «Ужинает в одиночестве», «Опять наряд, как из села», «Какие формы! Хорошо кушает и сразу сияет», — стали писать в Сети.