Ни трусов, ни лифчика: Бузова в мини-платье с разрезами отметилась в ресторане, блеснув своими «аппетитками»

На этот раз Ольга после съемок отправилась в ресторан. По такому случаю она захотела принарядиться. Телеведущая в черном мини-платье с откровенными разрезами стала позировать на камеру. Она отказалась от нижнего белья. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Бузова едва прикрыла сокровенное. Она ловила последние лучи солнца и гладила себя рукой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».