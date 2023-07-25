Кристина Асмус в «голом» купальнике обнажила свои упругие ягодицы — мощный тыл показала всему пляжу

На этот раз Кристина решила вспомнить прошлое, когда занималась гимнастикой. Прямо на пляже она сначала высокой подпрыгнула, раскинув ноги. Нюдовый купальник слился с кожей. Актриса оголила свой округлый тыл. Она не скрывает, что поправилась. Асмус так грациозно прыгнула в море.

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