Кристина Асмус в «голом» купальнике обнажила свои упругие ягодицы — мощный тыл показала всему пляжу

Кристина Асмус продолжает строить карьеру в кино. Она снялась в таких картинах, как «Текст», «Булки», «Люся». Актриса после развода с Гариком Харламовым стала чаще представать в смелых образах. Теперь у нее появился новый возлюбленный Роман Евдокимов, который ее во всем поддерживает. Недавно звезда улетела в Турцию, от куда делится пикантными кадрами.
На этот раз Кристина решила вспомнить прошлое, когда занималась гимнастикой. Прямо на пляже она сначала высокой подпрыгнула, раскинув ноги. Нюдовый купальник слился с кожей. Актриса оголила свой округлый тыл. Она не скрывает, что поправилась. Асмус так грациозно прыгнула в море.
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А потом она также встала на руки, показав свои формы вверх тормашками. Кристина вытянулась, как березка. Она снова похвасталась женственными изгибами фигуры.
«Кстати, эту платформу очень сильно качало, поэтому кадром со стойкой я невероятно горжусь. А первое фото сделано с 4 дубля, в первые 3 я постоянно выпадала из кадра», – поделилась звезда.
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Асмус. Многие не ожидали, что у нее такие мускулистые формы.