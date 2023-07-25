Клава Кока поделилась пикантными фото из ванной: засветила прелести перед мужчиной — ест прямо с рук

После праздника Клава выложила фото в Сеть. Она красовалась в мини-платье салатового цвета и босоножках. Наряд подчеркнул ее точеные изгибы фигуры. Певица легла в ванную прямо в одежде. При этом ее стал кормить черешней с рук и посыпать конфетти мужчина с сильными руками. Кока даже позволила брутальному незнакомцу прикоснуться к свои щиколоткам.

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