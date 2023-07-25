Клава Кока поделилась пикантными фото из ванной: засветила прелести перед мужчиной — ест прямо с рук

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает давать концерты и выпускать новые песни. Блондинка часто предстает на публике в смелых нарядах. Она не скрывает, что мечтает о семье и детях. А недавно артистка призналась, что будет искать себе жениха в шоу. Однако свое 27-летие звезда отпраздновала так, словно у нее уже есть парень.
После праздника Клава выложила фото в Сеть. Она красовалась в мини-платье салатового цвета и босоножках. Наряд подчеркнул ее точеные изгибы фигуры. Певица легла в ванную прямо в одежде. При этом ее стал кормить черешней с рук и посыпать конфетти мужчина с сильными руками. Кока даже позволила брутальному незнакомцу прикоснуться к свои щиколоткам.
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Поклонники были удивлены. Многие рады за певицу. Теперь они ждут, когда Клава раскроет подробности из личной жизни. «Шикарная фотосессия», «Кажется уже не одинока», «Какие ножки», «Вот это у вас праздник удался», «В ванне с мужчиной», «Какая же вы очаровательная», «Ой, хороша! А трусики надела?» — стали писать пользователи Сети!