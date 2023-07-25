Кудрявцева в мини-бикини с пайетками обнажила округлые прелести на пляже: «сочные персики» выглядывают из лифчика

На новых кадрах Лера решила покрасоваться в купальнике. Если на днях она извалялась в грязи и устроила танцы, то теперь телеведущая принимала солнечные ванны. Она решила понежится на побережье в мерцающем мини-бикини с пайетками. Блондинка легла на живот и склонилась к камере, оголив свою упругую грудь. Лифчик без пуш-ап оттянуло к земле.

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