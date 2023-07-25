Кудрявцева в мини-бикини с пайетками обнажила округлые прелести на пляже: «сочные персики» выглядывают из лифчика

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она продолжает вести такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В 52 года блондинка по-прежнему носит броские наряды и короткие шорты. Ей удалось сохранить стройную фигуру. Недавно она уехала отдыхать в Болгарию с дочкой Марией. Звезда не стесняется демонстрировать свои прелести.
На новых кадрах Лера решила покрасоваться в купальнике. Если на днях она извалялась в грязи и устроила танцы, то теперь телеведущая принимала солнечные ванны. Она решила понежится на побережье в мерцающем мини-бикини с пайетками. Блондинка легла на живот и склонилась к камере, оголив свою упругую грудь. Лифчик без пуш-ап оттянуло к земле.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Лера в свои годы выглядит лучше, чем топовые модели. Другие вспомнили, что раньше она пережила сложности. Блондинка обращалась к врачам, чтобы вернуть свои прежние формы. «Вот это декольте», «Какая роскошная блондинка», «А тут есть, чем любоваться», «Шикарная женщина», — стали писать в Сети.