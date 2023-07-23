Рудова в бикини устроила жарки танцы, блеснув своей «сдобой»: пышная грудь выскочила из лифчика — все на виду

Наталья Рудова многим знаком, так как снимается в кино больше 10 лет. Кто-то знает ее по сериалу «Татьянин день», а другие видели ее в картине «Жизнь по вызову». Блондинка не перестает следить за фигурой, а также любит носить откровенные наряды. В 39 лет она регулярно оказывается в центре мужского внимания. Но на днях звезда улетела от всех в Турцию.
Теперь Рудова делится горячими кадрами с курорта. Она загорает и купается в море. Но на этот раз актриса в черном мини-бикини устроила жаркие танцы прям на улице. Она повязала парео на свои изящные бедра. Блондинка показала пышное декольте. Лифчик оказался маловат, поэтому грудь из него выскочила. Наталья игриво высунула язык, виляя бедрами.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит артистка. Многие стали писать ей комплименты. «Какая мамасита», «А грудь обнажена», «Вот это танцорка», «Какие у вас сочные формы», «И как на такую не смотреть», «Откуда сбежала эта богиня?», «Тут все выглядит аппетитно», — стали писать подписчики.