Рудова в бикини устроила жарки танцы, блеснув своей «сдобой»: пышная грудь выскочила из лифчика — все на виду

Теперь Рудова делится горячими кадрами с курорта. Она загорает и купается в море. Но на этот раз актриса в черном мини-бикини устроила жаркие танцы прям на улице. Она повязала парео на свои изящные бедра. Блондинка показала пышное декольте. Лифчик оказался маловат, поэтому грудь из него выскочила. Наталья игриво высунула язык, виляя бедрами.

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