Нюша в тугих лосинах и топике блеснула манкой «ложбинкой греха»: подразнила своими прелестями

Примечательно, что Нюша порой делится домашними кадрами. На этот раз она решила заняться йогой. Певица облачилась в кроп-топ и тугие лосины ванильного цвета. Она подчеркнула свои округлости фигуры. Артистка не стала прикрывать «ложбинку-греха». При этом она была с нежным макияжем.

«Что делаете, когда вам грустно? Я пошла на растяжку», – заявила звезда.

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