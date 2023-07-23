Нюша в тугих лосинах и топике блеснула манкой «ложбинкой греха»: подразнила своими прелестями

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно появляется на публике. После вторых родов певица до сих пор пытается вернуться в форму. Она постройнела и стала носит смелые наряды. Артистка признается, что учится принимать свое тело. 32-летняя звезда намерена и дальше радовать фанатами жаркими концертами.
Примечательно, что Нюша порой делится домашними кадрами. На этот раз она решила заняться йогой. Певица облачилась в кроп-топ и тугие лосины ванильного цвета. Она подчеркнула свои округлости фигуры. Артистка не стала прикрывать «ложбинку-греха». При этом она была с нежным макияжем.
«Что делаете, когда вам грустно? Я пошла на растяжку», – заявила звезда.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, она стала еще стройнее. «Классная какая», «Видно, что растяжка есть», «Ох, вот это фигурка», «Ого, грудь появилась», «Такая аппетитная», «Губки-уточкой, ужас какой», — стали писать в Сети.