«Самой очень хотелось»: Собчак привела подросшего сына Платона на фильм «Барби» — счастливая улыбка в 32 зуба (видео)

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей и журналисткой. Блондинка не пропускает громких мероприятий. Она уже почти четыре года живет в браке с Константином Богомоловым. В последнее время ее все чаще подозревают в беременности. Но звезда все отрицает. А в июле она улетела с семьей во Францию.
На этот раз Ксения поделилась кадрами из Прованса. Она решила облачиться в костюм с розовым принтом и вязаную панамку Prada. Телеведущая сводила шестилетнего сына на фильм «Барби» с Марго Робби, который многие ждали. Собчак показала видео, на котором Платон улыбается во всей 32 года. Однако телеведущая не стала лукавить. Она тоже хотела увидеть эту картину про знаменитую куклу.
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«Неловкая история про то как пожилая Барби заманила маленького Кена потому что самой очень хотелось посмотреть», – заявила звезда.
Поклонники восхитились умилительным видео. Ксения редко показывает своего наследника от Максима Виторгана. «Ох, это так забавно!», «Платон опять демонстрирует отсутствие кариеса», «А у него типаж Кена», «Какая вы классная мама», «Мальчик так вырос уже», — стали писать подписчики.