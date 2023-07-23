«Самой очень хотелось»: Собчак привела подросшего сына Платона на фильм «Барби» — счастливая улыбка в 32 зуба (видео)

На этот раз Ксения поделилась кадрами из Прованса. Она решила облачиться в костюм с розовым принтом и вязаную панамку Prada. Телеведущая сводила шестилетнего сына на фильм «Барби» с Марго Робби, который многие ждали. Собчак показала видео, на котором Платон улыбается во всей 32 года. Однако телеведущая не стала лукавить. Она тоже хотела увидеть эту картину про знаменитую куклу.

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