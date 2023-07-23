Наталья Рудова в смелом наряде засветила трусики на улице: юбка в дырочку, а топик сдавил «сочные персики»

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Каждый год она пополняет свою копилку с ролями. Недавно блондинка даже попала в шоу «Выжить в Дубае». Она то и дело предстает на публике в смелых нарядах. В 39 лет актриса сохранила стройные формы. Она привлекает мужское внимание, но пока замуж не спешит. Недавно звезда улетела в Турцию.
На этот раз Наталья решила подразнить фанатов. Она взяла с собой множество нарядов. Актриса предстает на курорте не только в бикини. На новых кадрах блондинка прогуливалась в вязаном костюме. Юбка в дырочку не скрыла ее бедра и позволила засветить черные трусики. Рудова игриво наклонилась, оголив упругие полушария груди в топике.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Она многих лишила дара речи. «Вот это наряд», «Ох, у вас трусики видно», «Какие сочные формы», «Затмила подругу», «Как топик сдавил ваши прелести», «Какая куколка», «Юбка в дырочку это смело», — стали писать в Сети.