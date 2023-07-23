Наталья Рудова в смелом наряде засветила трусики на улице: юбка в дырочку, а топик сдавил «сочные персики»

На этот раз Наталья решила подразнить фанатов. Она взяла с собой множество нарядов. Актриса предстает на курорте не только в бикини. На новых кадрах блондинка прогуливалась в вязаном костюме. Юбка в дырочку не скрыла ее бедра и позволила засветить черные трусики. Рудова игриво наклонилась, оголив упругие полушария груди в топике.

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