«Масюнчик»: дочка Юдашкина нарядила годовалую внучку модельера в платье и панамку — щеки пухлые и розовые

Валентин Юдашкин стал великим модельером. В 2023 году он умер после длительной борьбы с болезнью. Это стало ударом для его родных. Дочка Галина признавалась, что скучает по отцу. Тоскует и его жена Марина. Этим летом они вместе поехали отдыхать в США. После путешествия звездная семья остановилась в Майами. Наследница маэстро привезла туда его внуков.
На этот раз Галина решила отправится в зоопарк. Она была вместе с мужем Петром Максаковым. Ее сыновья Аркадий и Анатолий даже покормили жирафов. А вот наследница кутюрье держала на руках маленькую дочку Агату Ариеллу. Она нарядила ее в платье в цветочек с воротником и панамку. У крохи от солнца порозовели щеки. Сама Юдашкина тоже подрумянилась.
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«Масюнчик первы раз видит такое количество животных», – заявила она.
Галина Юдашкина с дочкой и сыновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как быстро растут дети. Маленькая внучка Валентина многих очаровала. Многие уверены, что она растет копией дедушки. «Какая кукла», «Она просто чудо», «Модница растет», «Ой, в дедушку пошла», «Красива такая», «Выросла уже! Эти сладкие щеки», — стали писать в Сети.