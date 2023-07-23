«Масюнчик»: дочка Юдашкина нарядила годовалую внучку модельера в платье и панамку — щеки пухлые и розовые

На этот раз Галина решила отправится в зоопарк. Она была вместе с мужем Петром Максаковым. Ее сыновья Аркадий и Анатолий даже покормили жирафов. А вот наследница кутюрье держала на руках маленькую дочку Агату Ариеллу. Она нарядила ее в платье в цветочек с воротником и панамку. У крохи от солнца порозовели щеки. Сама Юдашкина тоже подрумянилась.

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