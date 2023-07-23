«Пупок куда-то делся»: Водонаева в мини-бикини сразила народ своими мощными формами — все ахнули

На этот раз Водонаева решила показать фигуру в мини-бикини. Она обнажила упругие полушария груди и плоский живот. Телеведущая щегольнула с мокрыми волосами. Она продемонстрировала свои мощные бедра во всей красе. Ее прелести едва поместились в купальник.

«Себе за отдых говорю спасибо», – заявила она.

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