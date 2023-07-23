«Пупок куда-то делся»: Водонаева в мини-бикини сразила народ своими мощными формами — все ахнули

Алена Водонаева уже давно стала знаменитостью. Она покинула шоу «Дом-2», а потом стала писательницей, фотомоделью и блогером. После очередного развода она то и дело появляется на публике в одиночестве. Алена всегда выглядит броско. Она тщательно следит за фигурой и осуждает полных людей. На этот раз звезда решила показать пляжный кадр.
На этот раз Водонаева решила показать фигуру в мини-бикини. Она обнажила упругие полушария груди и плоский живот. Телеведущая щегольнула с мокрыми волосами. Она продемонстрировала свои мощные бедра во всей красе. Ее прелести едва поместились в купальник.
«Себе за отдых говорю спасибо», – заявила она.
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Алена Водонаева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Но некоторые посчитали кадр неудачным. «Вот это я понимаю Годзилла в хорошем смысле слова», «Это фотошоп или просто фото неудачное?», «Идеальна! Какие огонечки необходимы, чтобы передать все восхищение», «Шикарная женщина», «Пупок куда-то делся», — стали писать в Сети.