Вики Одинцова в кружевном белье блеснула «сочными» формами в Монако: стринги исчезли в недрах

На этот раз Одинцова предстала без одежды. Она позировала в белоснежном кружевном белье. Просвечивающий лифчик подчеркнул ее упругую грудь. Она обнажила плоский живот и изящные бедра. Стринги с рюшами впились в ее прелести. Изюминкой образа стал пояс для чулок. Вики с мокрыми волосами красовалась на балконе.

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