Вики Одинцова в кружевном белье блеснула «сочными» формами в Монако: стринги исчезли в недрах

Вики Одинцова уже много лет строит карьеру модели. За ее жизнью следят более пяти миллионов человек в соцсетях. Дважды она участвовала в шоу «Звезды в Африке». Но обычно брюнетка много путешествует и появляется лишь на вечеринках и светских раутах. Это летом она проводит в Монако, где устроила смелую фотосессию.
На этот раз Одинцова предстала без одежды. Она позировала в белоснежном кружевном белье. Просвечивающий лифчик подчеркнул ее упругую грудь. Она обнажила плоский живот и изящные бедра. Стринги с рюшами впились в ее прелести. Изюминкой образа стал пояс для чулок. Вики с мокрыми волосами красовалась на балконе.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Ей удалось взбудоражить мужчин. «Моя будущая жена все хорошеет», «Шикарная, смори чтобы не украли», «Тот случай, когда челюсть отваливается от увиденной красоты», «Ну красотка, как всегда», «Вызывайте пожарных», «Ох, вот это фигура», «Ангел просто», — стали писать пользователи Сети.